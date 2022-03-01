Москва, 1 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Высокая ключевая ставка Банка России, скорее всего, не будет сохраняться на протяжении длительного времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета, директор Научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета Олег Луняков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Банк России вполне обоснованно повысил ключевую ставку в целях обеспечения защиты и устойчивости национальной валюты. Повышение ставки более чем в два раза позволяет ЦБ снизить негативные эффекты той волатильности на финансовых рынках, которые мы наблюдаем в настоящее время, — сказал Луняков. — В краткосрочном периоде времени повышение ставки приведет к существенному росту стоимости кредита и снижению спроса на него. Вместе с тем, если в ближайшее время волатильность на финансовых рынках снизится, то высокое значение ключевой ставки будет временным явлением».

Как подчеркнул экономист, время действия высоких процентных ставок определяется длительностью проинфляционных факторов.

«Повышение ставки — это вынужденная мера. Однако, по моим оценкам, она не будет поддерживаться на протяжении длительного периода времени, — сказал Луняков. — Центральный банк совместно с правительством РФ вырабатывает и реализует комплекс иных мероприятий, направленных на обеспечение ценовой и финансовой стабильности в стране, поддержания бизнеса и социально-экономических условий для населения России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, высокая ставка может способствовать стабилизации курса и препятствовать дальнейшему падению рубля, однако многое будет зависеть от внешних факторов.