Москва, 1 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Газпром продолжает штатную подачу газа для транзита в страны Европы через территорию Украину, заявил официальный представитель российской госкорпорации Сергей Куприянов.

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млн куб. м на 1 марта», — говорится в заявлении.

По его слвоам, на 28 февраля заявки составляли 105,8 млн кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме заявили, что весь газ, поступивший в европейские подземные хранилища в летний период, уже отобран, ПХГ заполнены на 29,5%.

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