Москва, 1 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В украинских ТГ-каналах распространяется информация о ракетной атаке на центр Харькова, сопровождающаяся видео.

(сс)Vizu Харьковская областная государственная администрация

Однако на видео — украинская ракета, выпущенная из РСЗО «Смерч».

Вооруженные силы России вошли в город и продвигаются к центру, сопротивление ВСУ практически подавлено, поэтому смысла в таком ударе нет.

Кроме того, Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что удары осуществляются только по объектам военной инфраструктуры, а административные здания к ним не относятся.

Кроме того, ракета на видео прилетела с северо-запада, а на этом направлении нет подразделений российских войск, а значит и не может быть российских РСЗО.