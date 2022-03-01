Новосибирск, 1 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Новосибирский аэропорт «Толмачёво» за январь 2022 года обслужил 507 909 пассажиров (+27,3%). Число пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 437 175 (+16,5%) на международных — 70 734 (+198,1%). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Elizaveta Cherepanova Аэропорт Толмачёво

Наиболее динамичные направления января — Махачкала, Уфа, Ханты-Мансийск, Ростов-на-Дону, Томск, Кызыл, Грозный, Анапа, Казань, Самара, Талакан, Магадан, Мирный.

За январь 2022 года «Толмачёво» обслужил 2807 самолёто-вылетов (+12,5% к аналогичному периоду 2021 года). Грузопоток составил 2429 тонн.