Якутск, 1 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников призвал жителей региона сохранять спокойствие и оставаться мудрыми. В своём телеграм-канале вице-премьер обратился к якутянам с просьбой поддержать вынужденное решение президента страны Владимира Путина о начале спецоперации по просьбе ДНР И ЛНР.

Mil.ru Военнослужащие

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«Владимир Путин принял непростое, но в то же время вынужденное решение о проведении специальной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Прежде всего, это обусловлено невозможностью дальнейшего напряжения и угроз со стороны недружественных сил, которые посягают на нашу национальную безопасность. Особенно важно в это нелегкое для нашей страны время нам всем быть стойкими, мудрыми, как подобает истинным северянам. Своим упорным трудом, непоколебимым духом, единством нам необходимо поддержать лидера нашей страны, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина», — написал Дмитрий Садовников.

Особое внимание он акцентировал на необходимости помочь прибывшим в Россию беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Якутия готова принять и поддерживать беженцев, подчеркнул вице-премьер.

«Призываю всех жителей нашей многонациональной республики не поддаваться панике в условиях антироссийской дезинформационной кампании и сохранять спокойствие», — также отметил Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Якутии прошло заседание по текущей социально-экономической ситуации и её стабилизации. На совещании обсуждались оперативные задачи органов власти.