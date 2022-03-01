Мадрид, 1 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. На Украине больше нет испанских пар, которые воспользовались услугами суррогатных матерей. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в МИД Испании.

Материнство

Отмечается, что все испанские пары с детьми, рожденными в результате суррогатного материнства, уже покинули Украину.

Ведомство рекомендовало таким парам в течение нескольких лет не ездить на Украину для проведения процессов суррогатного материнства.