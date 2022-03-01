Тюмень, 1 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Тюменской области заболеваемость COVID-19 на седьмой неделе 2022 года пошла на спад и снизилась на 16%, за восьмую — на 26%. Об этом 1 марта сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, передаёт региональный оперативный штаб.

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Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю снизилась во всех возрастных группах. Среди взрослых наибольший показатель отмечен в возрастной группе старше 60 лет — 1250 на 100 тысяч населения. Наименьший показатель заболеваемости зафиксирован в возрастной группе от 18−29 лет — 563 на 100 тысяч населения.

Галина Шарухо отмечает, что в общем количестве заболевших COVID-19 тюменцев — 17% детей, заболеваемость среди них также снижается.