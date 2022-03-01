Ростов-на-Дону, 1 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. «Молодая Гвардия Единой России» совместно с общественными приемными председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева оборудуют детские игровые комнаты и организуют спектакли для детей беженцев из ДНР и ЛНР в ПВР на территории 22 регионов, об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Игровая комната

«В ПВР Ростовской области мы уже организовали детские игровые комнаты и в партнерстве с государственным театром кукол проводим спектакли. В ближайшее время организуем эту работу в других ПВР, где размещено много детей. Оборудуем для них игровые комнаты, где молодогвардейцы будут работать аниматорами, а также в партнерстве с местными театрами организуем спектакли. Все мероприятия будем проводить совместно с общественными приемными «Единой России», — рассказал Антон Демидов.

Глава партийной комиссии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что одной из задач общественных приемных партии является координация работы волонтёров по сопровождению детей, прибывших из ДНР и ЛНР.

«Общественные приемные «Единой России» активно участвуют в оказании помощи жителям Донбасса с самых первых дней. В регионах, где организованы пункты временного размещения, на базе приемных действуют Центры правовой поддержки беженцев. Следующая задача — координация дежурства волонтёров по сопровождению детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик. И сегодня мы начинаем эту работу совместно с «Молодой Гвардией Единой России». Поэтому, если у кого-то есть желание и возможность помочь детям Донбасса, подарить им заботу и внимание, организовать их досуг в пунктах временного размещения, может обратиться в общественную приемную, а мы подскажем, где это нужнее всего», — сообщила Анна Кузнецова.

Детские комнаты будут оборудованы на территории ПВР в Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Волгоградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Тульской, Самарской областях, Республиках Крым, Мордовия, Башкортостан, Северная Осетия — Алания, Пермском и Ставропольском краях, Ханты-Мансийском АО — Югра и Севастополе.

Напомним, ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» окажет всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 800 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Еще 500 тонн распределяют в соответствии с потребностями еще 400 ПВР.

Также секретарь Генсовета партии обратил особое внимание на оказание помощи детям беженцев. Он поручил масштабировать практику МГЕР по открытию детских комнат в ПВР.

Также партия держит на контроле вопросы организации обучения детей, которые были эвакуированы из ЛДНР.