Ижевск, 1 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 1 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписался 3241 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 120 430 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

За все время пандемии в республике подтвердили 150 934 случая заражения коронавирусом, из них 1110 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 274 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 372 жителя республики старше 65 лет.

3792 человека скончались, за минувшие сутки скончались 14 человек — пятеро мужчин в возрасте от 55 до 92 лет и семь женщин в возрасте от 64 до 93 лет. Накануне было зарегистрировано 12 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 116 человек, накануне в больницы попали 105 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 23 579 человек, 1080 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 254 человека — в тяжелом состоянии, из них 55 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта в медицинских организациях Удмуртии возобновляется оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях. Ограничение на работу поликлиник снимается в связи со стабилизацией ситуации по распространению и заболеваемости COVID-19.

Читайте также: Поликлиники Удмуртии возобновляют плановую помощь