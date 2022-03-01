Горно-Алтайск, 1 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтверждён новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в республике скончались 633 носителя.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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585 человек умерли непосредственно от COVID-19, в остальных 48 случаях причиной смерти стали сопутствующие заболевания на фоне заражения коронавирусом.

Общее число выявленных случаев инфицирования в регионе достигло 31 808. За сутки диагноз подтвердился у 213 местных жителей.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 92, за весь период — 25 681. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 540, за весь период — 412 870», — отметили в оперштабе.