Салехард, 1 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. С Ямала в Ростовскую область 1 марта отправились первые машины с 35 тоннами гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Пресс-служба регионального отделения «Единой России» в ЯНАО 1 марта с Ямала двинулись колонны с гуманитарным грузом

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Расстояние в пути — более четырёх тысяч километров. Сбор гуманитарной помощи в регионе стартовал 22 февраля. Участие в сборе приняли жители Ямала, бизнесмены, депутаты разных уровней, волонтёры «Российского Красного креста» и добровольцы из штаба «Мы вместе».

«Ямал всегда был одним из отзывчивых уголков России. Крайний Север никогда не делит людей на «своих» и «не своих». Здесь жители понимают, если есть беда — то она одна на всех. Ещё раз скажу — мы своих не бросаем, делаем всё, чтобы помочь семьям, вынужденным оставить свои дома и разместиться в пунктах временного размещения», — отметил перед отправкой большегрузов секретарь реготделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников.

Сбор гуманитарной помощи на Ямале продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ямал, как и другие регионы страны, выразил готовность принять эвакуированных из республик Донбасса граждан на своей земле.