Подольск, Московская область, 1 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) посетили сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России и подразделений ГСУ по Москве и Московской области. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба СК РФ.

Https://www.volgograd.ru Пункт приёма беженцев из Донбасса

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«Жители соседних республик были размещены в городе Подольске… На собранные средства офицеры СК России приобрели и передали мобильные телефоны, чтобы все, кому не удалось собрать самое необходимое, не теряли связи с близкими и родными, которые остались на территории Луганской и Донецкой народных республик», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сотрудники российского СК во время посещения вручили детям беженцев развивающие игры, конструкторы, предметы для творчества, игрушки и сладости, а также передали беженцам предметы гигиены и медикаменты.

При этом отмечается, что в пункте временного проживания, который посетили сотрудники СК РФ, проживает 152 жителя республик Донбасса, включая 19 детей дошкольного возраста и 51 школьника.

«Сотрудники СК России пообщались с администрацией муниципального учреждения «Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта». Директор учреждения Алексей Владимирович Бекетов заверил представителей ведомства, что гражданам ЛНР и ДНР оказывается всесторонняя помощь», — также уточняется в сообщении и добавляется, что для детей школьного возраста было организовано обучение по школьной программе, а для дошкольников планируется открыть детский сад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США готовы участвовать в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.