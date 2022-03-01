Томск, 1 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Учреждения дополнительного образования в Томской области вернутся к очному формату работы со 2 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Секция «Промышленные роботы»

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По словам губернатора Сергея Жвачкина, решение принято в связи со снижением заболеваемости среди детей в Томске.

«Это позволяет нам открыть для очного посещения кружки, секции, школы искусств. По этой же причине могут начать работу детские игровые залы — при условии 50-процентной заполняемости», — отметил он.

Кроме того, плановую медпомощь по поручению главы региона возобновят в стационарах.

Напомним, все учреждения допобразования региона были переведены на «дистанционку» 1 февраля в связи с ростом заболеваемости COVID-19.