Дамаск, 1 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Запад использует президента Украины Владимира Зеленского как пешку в своих стратегических интересах, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Моё личное мнение, что Зеленский не выходец политического традиционного института… Зеленского используют как пешку Запада в стратегических интересах и теперь подрывают его репутацию втягиванием в конфликт с Россией. В этом ключе мы услышали его призыв исключить Россию из СБ ООН, как будто мы в мультипликационном фильме», — сказал он РИА Новости.

Джаафари напомнил, что Совбез ООН был создан на принципах международного взаимопонимания после Второй мировой войны и создали его страны, победившие фашизм, в числе которых и Россия.