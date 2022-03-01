Москва, 1 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Москве количество самозанятых превысило 800 тыс. человек. Об этом 1 марта сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Самозанятый

В 2021 году эта категория граждан перечислила в столичный бюджет 4,8 млрд рублей в форме налога на профессиональный доход. При этом рекордный объём поступлений зафиксирован в декабре 2021 года — 560 млн рублей.

«На 1 января 2022 года в Москве зарегистрировано 866,6 тысячи самозанятых — 23% от общего числа плательщиков, применяющих налоговый режим в России. За год их число увеличилось на 80%. Ежемесячный прирост самозанятых в течение года составил в среднем 30 тысяч человек», — рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Как сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, на столицу приходится 38% от дохода, полученного всеми самозанятыми в России.