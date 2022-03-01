Чебоксары, 1 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Чувашии совместно с бизнес-сообществом готовятся дополнительные меры поддержки, которые помогут снизить влияние санкций. Данное заявление бизнес-омбудсмена республики Александра Рыбакова приводит региональное минэкономразвития.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Отмечается, что в Чувашии в связи с событиями на Украине и санкциями зарубежных стран начался сбор предложений «в части схем расчётов через третьи страны».

«В случае изменения экономической ситуации в стране в связи с санкциями может потребоваться адаптация систем ведения бизнеса», — говорится в сообщении.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии Александр Рыбаков заявил, что совместно с бизнес-объединениями готовятся «дополнительные меры, которые помогут снизить влияние санкций».

«Карты основных платёжных систем в России продолжат работать, при этом отключать от SWIFT, скорее всего, будут не все российские банки. В любом случае у России есть своя альтернативная система межбанковских платежей (СПФС), работающая с 2014 года. И эта ситуация, по-моему мнению, подтолкнёт к развитию законодательства о цифровых платёжных системах и криптоплатежей как мощной альтернативе валюте», — цитируют в ведомстве слова бизнес-омбудсмена республики.

Директор чувашского бизнес-инкубатора Илья Тумаков добавляет, что в республике все институты поддержки бизнеса работают в штатном режиме и продолжают помогать предпринимателям.

Напомним, что ранее глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос о последствиях зарубежных санкций из-за событий на Украине призвал «не паниковать, а дождаться, пока введут все санкции, оценить их»:

«Эту оценку мы будем проводить с теми предприятиями, которые так или иначе могут под них попасть. Эта работа уже начата».

Руководитель республики пояснил, что определены предприятия и другие хозяйствующие субъекты, которые могут пострадать из-за санкций, и власти находятся с ними «в диалоге, какие последствия могут быть». Олег Николаев считает, что последствия за счёт ориентированности бизнеса большей части на Азию и страны СНГ «не будут настолько глобальными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер — министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов заявлял, что власти «оперативно реагируют на все изменения на потребительском рынке», отслеживая ценовую политику в ежедневном режиме. И подчеркнул, что в торговых сетях нет «ажиотажного спроса», запасы продуктов питания «постоянно пополняются, перебоев с поставками продуктов нет». Минсельхоз Чувашии отметил, что Россия «полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия».