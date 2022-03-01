Париж, , 08:50 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил, что посольство Франции будет переведено из Киева во Львов, один из ближайших к польской границе украинских городов, передает BFM TV.

Жан-Ив Ле Дриан © École polytechnique — J.Barande

«Мы приняли решение по просьбе президента перенести французское посольство во Львов. Оно находилось в Киеве и из-за риска и угроз для столицы посольство переедет на запад. Посол Франции остается на Украине», — пояснил Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы в качестве меры предосторожности перенесли штаб-квартиру нашего посольства», — добавил министр иностранных дел Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры состоялись 28 февраля между российским и французским президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

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