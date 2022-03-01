* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 1 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали аэропортам и пунктам пропуска не допускать выезда из Афганистана людей, желающих покинуть страну по приглашению НАТО и США. Об этом сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на соответствующий документ.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Ранее пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что никто не может покинуть Афганистан без уважительной причины.

Добавим, что в ходе двух отдельных инцидентов в Мазари-Шарифе и Кабуле, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили налёт на конспиративные квартиры, созданные иностранными организациями для эвакуации людей из группы риска. В них были произвольно задержаны не менее 80 человек, в том числе женщины и дети, передаёт телеканал Afghanistan International.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил на пресс-конференции в Кабуле 27 февраля, что тем, кто пытается покинуть Афганистан со своими семьями без каких-либо «уважительных причин», будет отказано в выезде. Однако неясно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют в виду под «уважительной причиной».

Новые ограничения на выезд афганцев за границу значительно усложняют жизнь женщинам.

Забихулла Муджахид заявил, что в соответствии с «принципами ислама» женщин должны сопровождать махрам (мужчина — близкий родственник), если они выезжают за границу.

«Ранее мы сказали, что американцы могут забрать с собой людей, по поводу которых они испытывают беспокойство, это не постоянный процесс», — заявил пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он сказал, что семьи, которые хотят покинуть страну, должны иметь «законные основания».

Согласно международным документам по правам человека, «свобода передвижения» является одним из основных прав человека. Статья 13 Всеобщей декларации прав человека и пункт 2 статьи 12 Пакта о гражданских и политических правах предусматривают, что каждый человек может свободно покинуть любую страну, в том числе свою собственную.