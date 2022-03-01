Красноярск, 1 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. По состоянию на 1 марта в Красноярском крае на дистанционном формате в связи с заболеваемостью респираторными инфекциями находятся ученики 18 классов из девяти школ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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По его словам, это составляет 0,09% от общего количества классов в Красноярском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 февраля в регионе выявлено 338 658 носителей коронавируса.