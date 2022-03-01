Джакарта, , 08:27 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство внутренних дел официально объявило о продлении ограничений по коронавирусу на Яве и Бали с 1 по 7 марта 2022 года, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Количество регионов, находящихся на уровне 4, увеличилось с первоначальных 4 до 7 регионов. А именно: город Чилегон, город Сукабуми, город Чиребон, город Тегал, город Салатига, город Магеланг и город Мадиун.

Напомним, за пределами островов Ява и Бали ограничения по коронавирусу продлили с 1 по 14 марта.