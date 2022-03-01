Улан-Удэ, 1 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 скончались восемь пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все умершие были в возрасте старше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 2853 жителя республики. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 124 238. За сутки зарегистрировано 742 новых носителя.

«Выздоровели от COVID-19 — 98 309 (+890) человек, дополнительно снято с наблюдения — 740», — добавили в оперштабе.