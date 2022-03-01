Якутск, 1 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Солдаты-срочники не принимают участия в специальной операции России на территории ЛНР и ДНР. В этом жителей Якутии заверил военком республики Александр Авдонин, отвечая на вопросы матерей служащих. Соответствующий пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

Mil.ru Военнослужащие

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«На сегодняшний день Министерство обороны Российской Федерации официально заявило, что военнослужащие срочной службы в специальной операции в ЛНР и ДНР участия не принимают. Теперь по вопросу о контрактниках. Прошу правильно понять, что данные военнослужащие выполняют специальные задачи и на сегодняшний день никто информацию об их местонахождении не будет выдавать. Прошу набраться терпения и дождаться окончания специальной военной операции», — написал Александр Авдонин.

Он также прокомментировал обращение якутян, которые выразили намерение поехать в ЛНР и ДНР. Представитель военкомата пояснил, что не уполномочен решать такие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация в Донбассе длится с 24 февраля. 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии желаемого для киевских властей результата в переговорах с Россией.