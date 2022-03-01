Салехард, 1 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. На Ямале стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом, и больницы возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

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Число новых случаев заражения коронавирусом в регионе, по сравнению с предыдущей неделей, снизилось в два раза, а количество обращений в скорую помощь — в пять раз. Больницы возвращаются к оказанию плановой помощи.

С 1 марта возобновляется госпитализация в стационарные отделения.

«В ряде муниципалитетов эпидситуация пока остается напряжённой. Это города Муравленко, Губкинский, Надым. Как только заболеваемость и там пойдет на спад, плановая помощь также возобновится. Мы надеемся, что это произойдет уже 7 марта», — сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.