Уфа, 1 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 решили закрыть в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации в ГУМе

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Сообщается, что министерство здравоохранения региона приняло решение закрыть мобильные пункты вакцинации в ТЦ «Планета», лайфстайл-центре «Башкирия» и конгресс-холле «Торатау». Это связано с уменьшением число обращающихся в них жителей.

Отмечается, что прививку от COVID-19 можно сделать в поликлиниках города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 28 февраля в Башкирии намерены еще вакцинировать от COVID-19 порядка 24 тысяч жителей.