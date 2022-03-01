Горловка, ДНР, , 07:51 — REGNUM Украинские боевики в течение 15 минут обстреляли город Горловка и поселок Зайцево Южное в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ДНР в СЦКК на официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, при обстреле украинские каратели использовали минометы и артиллерию калибром 152 мм. Всего по этим населенным пунктам ДНР с украинской стороны выпустили 14 мин и восемь снарядов. Сведений о причиненном ущербе и пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля подразделения ДНР освободили от украинских боевиков населенный пункт Заможное. Всего за сутки подразделения продвинулись на 16 километров.