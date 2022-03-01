Ульяновск, 1 марта, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие оперативные сведения приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, 28 февраля в области официально выявлено 1993 носителя SARS-CoV-2. Это на 62 случая меньше, чем было подтверждено 27 февраля (2055).

Количество проведённых исследований на коронавирус в Ульяновской области достигло 1 880 049.

Напомним, в регионе привились от COVID-19 более 685 тыс. жителей, в том числе завершили вакцинацию более 660 тыс. человек. Коллективный иммунитет на 25 февраля составлял 65,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Ульяновской области смягчили ковидные ограничения: в частности, заработали фуд-корты, детские игровые комнаты, жители могут посещать без QR-кодов салоны красоты, парикмахерские, сауны, фитнес-студии, бассейны, а также торговые центры (в будни до 18:00).