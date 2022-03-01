Луганск, , 07:14 — REGNUM Украинские боевики заминировали склады с аммиаком в городе Северодонецке на оккупированной Украиной территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на официальном канале ведомства в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«По поступившей нам информации, в населенном пункте Северодонецк украинские боевики заминировали склады с аммиаком и в ближайшие сутки планируют совершить их подрыв, с целью впоследствии обвинить НМ ЛНР в этой провокации», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля украинские каратели обстреляли поселок городского типа Донецкий в Луганской Народной Республике. Отмечалось, что по населенному пункту боевики вели артиллерийский огонь и выпустили десять снарядов калибра 122 мм.