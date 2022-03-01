Пермь, 1 марта, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил мнение относительно военной спецоперции России по защите Донбасса.

Permkrai.ru Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

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»Каждый из нас следит за ходом специальной операции по защите Донбасса. Считаю, что в нынешней ситуации нам всем необходимо консолидировать силы и поддержать главу государства в принятых им решениях. Главное, что мы можем сделать сейчас со своей стороны, — принять все необходимые меры для сохранения в нашем регионе социальной и экономической стабильности», — сказал он.

Губернатор дал ряд поручений своим подчиненным в связи с вводимыми в отношении России санкционными мерами. В частности, активизируется работа оперштаба по мониторингу цен, поскольку появилась информация о росте стоимости некоторых товаров. Кроме того, будут организованы встречи с представителями финансовых организаций и бизнес-сообщества, в том числе строительного сектора. С ними предстоит обсудить текущую ситуацию и дальнейшие перспективы реализации проектов в регионе в связи с возможными изменениями цен.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Россия начала спецоперацию по защите жителей Донбасса 24 февраля.