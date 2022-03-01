Запад все эти годы закрывал глаза на ужасы Донбасса — мнение
Благовещенск, 1 марта, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов недоумевает, почему толерантные и справедливые западные страны столько лет молчали, видя страшную ситуацию в республиках Донбасса. Такое мнение глава региона выразил в своём телеграм-канале.
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Он подчеркнул, что российские военнослужащие героически исполняют свой долг и самоотверженно защищают детей и стариков, тех, кто не может противостоять этой несправедливости.
Как сообщало ИА REGNUM, Василий Орлов также обратился к жителям региона с просьбой не дать себя обмануть фейками.