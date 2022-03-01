Челябинск, 1 марта, 2022, 05:42 — ИА Регнум. В Челябинской области запретили проводить публичные мероприятия. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причиной является ситуация с коронавирусом. Ограничения не касаются мероприятий, организуемых органами власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с 27 февраля по 7 марта публичные мероприятия были запрещены в Свердловской области.