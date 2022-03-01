Пекин, 1 марта, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Ключевой консенсус, достигнутый главами Китая и США в ноябре прошлого года, должен быть реализован, чтобы как можно скорее вернуть китайско-американские отношения в правильное русло, министр иностранных дел Китая Ван И, передает 28 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Ван выступил с замечаниями в видеообращении на собрании, проводимом онлайн и оффлайн в ознаменование 50-летия издания Шанхайского коммюнике, исторического документа, который стал политической основой для установления дипломатических отношений между Китаем и Соединенными Штатами.

Во время виртуальной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в ноябре председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, уточнив рамки будущего развития китайско-американских отношений. Президент Байден ответил положительно, сказал Ван.

Ван также упомянул высказывания Байдена о том, что Соединенные Штаты не стремятся к «новой холодной войне», не стремятся изменить систему Китая, не поддерживают «независимость Тайваня» и не намерены вступать в конфликт с Китаем. Байден также заявил, что активизация альянсов США не является антикитайской.

Важный консенсус, достигнутый главами двух государств, является не только продолжением исторического опыта, но и развитием и инновациями, которые соответствуют тенденциям времени, сказал Ван. Он призвал американскую сторону придерживаться принципа «одного Китая» и укреплять политическую основу двусторонних отношений.

Он также призвал к взаимному уважению в сохранении правильного направления двусторонних связей и приверженности принципу взаимовыгодного сотрудничества для содействия развитию и процветанию двух стран. Ван сказал, что обе страны должны выполнять свои соответствующие обязанности в качестве основных стран и предоставлять международному сообществу больше общественных благ.