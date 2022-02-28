Ханты-Мансийск, 1 марта, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Из Сургута (ХМАО) в Ростовскую область прибыли первые 10 тонн гуманитарной помощи в пункты временного размещения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил глава сургута Андрей Филатов в своём Instagram-аккаунте.

Оперативный штаб Югры Сбор гуманитарной помощи в Ханты-Мансийске

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«Машина доехала до места назначения меньше, чем за пять дней. В ней всё самое необходимое — питьевая вода, продукты с длительным сроком хранения, средства личной гигиены для взрослых и детей, бытовая техника и многое другое», — сообщил мэр экономической столицы Югры.

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Андрей Филатов отметил, что сбор гуманитарной помощи продолжается. В городе работает два пункта приёма — на улице Ленина, 67А и 45.

«Ещё раз благодарю за поддержку всех неравнодушных жителей Сургута», — заявил глава города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от соседней Тюменской области в Донбасс уже направлено 27 тонн гуманитарной помощи.