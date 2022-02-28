Киев, 1 марта, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии желаемого для киевских властей результата в переговорах с Россией. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на официальном канале его администрации в Telegram.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

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"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в ходе переговоров стороны обменялись мнениями и заявили свои позиции. По словам Зеленского, Киев получил от Москвы «кое-какие сигналы». Тем не менее пока решения по проведению второго раунда переговоров не принято. Зеленский уточнил, что пока киевским властям нужно дождаться возвращения делегации и осмыслить услышанное.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры с представителями Украины в Белоруссии продолжались около пяти часов. По его словам, стороны договорились продолжить переговоры и дальше.