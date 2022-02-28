Тирана, 1 марта, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Первый президент Албании, ныне оппозиционный лидер и персона нон грата в США Сали Бериша 28 февраля выступил с критикой премьер-министра Албании Эди Рамы за заявления о том, что Россия не является врагом Албании.

Facebook.com/edirama.al Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Рама заявил, что «у нашей страны нет никаких проблем с Россией, это не враждебная страна, не противник, и я так говорю всегда. Это не наш враг и не враг нашего альянса. Это страна-конкурент по известным геополитическим причинам. В течение длительного времени, когда мы председательствовали в ОБСЕ, я встречался с российским послом. Несмотря на различные позиции, у нас сложились хорошие отношения. Любой шанс для диалога следует максимально использовать. Роли не должны доминировать. Мы тем не менее явно выступаем на стороне США и наших партнеров с запада Европы». Заявление было сделано две недели назад.

Тем не менее Албания присоединилась к санкциям ЕС против России.

По словам Сали Бериши, заявление Рамы свидетельствует о его невежестве. Напомним, Рама также высказал готовность к сотрудничеству с Сербией и доказал ее делом, став одним из инициаторов Open Balkan, вопреки ожесточенному сопротивлению Косово.