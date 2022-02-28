Вашингтон, 1 марта, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Российские дипломаты, работавшие в постоянном представительстве России при ООН и подлежащие высылке из США, якобы занимались шпионажем, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Джен Псаки

«США проинформировали ООН и российское постпредство при ООН о начале нами процедуры высылки 12 сотрудников разведки из российского постпредства, которые злоупотребляли возможностью жить в США, занимаясь деятельностью, связанной со шпионажем, что негативно сказывалось на нашей безопасности», — заявила она.

Псаки добавила, что к принятию этого решения Вашингтон готовился в течение нескольких месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Соединенные Штаты объявили персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН. Им предписано покинуть территорию США до 7 марта. Российская стороны уже назвала действия Вашингтона неуважением к обязательствам в рамках Устава ООН.