Рим, 1 марта, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Власти Италии в настоящее время заняты поиском «альтернативных» источников газа, чтобы меньше закупать его в России, заявил в понедельник, 28 февраля, глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

В понедельник Ди Майо вместе с представителями топ-менеджмента компании Eni посетил Алжир и провел соответствующие переговоры.

«Нужно найти надежного поставщика и защитить предприятия и семьи Италии от этой чудовищной войны», — сказал министр.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет около 40%.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт·ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2021—2022 годах власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.