Москва, 28 февраля, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Действия Евросоюза в ситуации вокруг Украины и его роль в трагических событиях в этой стране не останутся без жесткого ответа России, заявляет 28 февраля МИД РФ.

Флаги США и ЕС

Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованном сегодня вечером.

В заявлении указано, что Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных для неё национальных интересов без оглядки на любые санкции.

«Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом», — указано в тексте документа.

«Есовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Они не могут не понимать степени опасности последствий», — подчеркивает МИД России.

Особо отмечено решение Евросоюза о начале поставок вооружений украинским нацистам.

«Есовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения», — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.

«Окончательно развеян и другой насаждавшийся в прошлом есовцами миф — будто их нелегитимные в международно-правовом плане односторонние ограничения не направлены против российского народа», — подчеркивается в тексте.