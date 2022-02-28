Бергамо, Италия, 28 февраля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. 28 февраля в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче 27-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Сампдорию». Стартовый свисток прозвучит в 22:50 по московскому времени.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты» на эту игру.

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Жуан Муссо, Рафаэл Толои, Мартен де Рон, Хосе Луис Паломино, Тейн Копмейнерс, Ремо Фройлер, Руслан Малиновский, Маттео Пессина, Ханс Хатебур, Давид Дзаппакоста, Жереми Бога.

«Сампдория»: Владимиро Фальконе, Омар Колли, Алекс Феррари, Джанджакомо Мангани, Мортен Торсбю, Стефано Сенси, Альбин Экдаль, Андреа Конти, Никола Мурру, Франческо Капуто, Фабио Квальярелла.

На данный момент «Аталанта» с двенадцатью победами и 44-мя набранными очками занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория», набрав 26 очков, располагается восемью позициями ниже.