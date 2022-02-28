Москва, 28 февраля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. О переходе в стадию проектирования строительства в Монголии магистрального газопровода «Союз Восток» сообщает 28 февраля пресс-служба Газпрома.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Комментируя рабочую встречу председателя правления Газпрома Алексея Миллера с монгольским вице-премьером Санбуянгийном Амарсайханом, в российской компании отметили, что этот газопровод станет продолжением «Силы Сибири — 2» и позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай.

На встрече 28 февраля был подписан договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода «Союз Восток». Для инженерно-геодезических, инженерно-экологических и археологических изысканий будут привлечены монгольские компании.

Комментируя эту информацию, Bloomberg пишет, что Газпром прокладывает путь к новой газовой сделке с Китаем из-за санкционного давления на Россию. Отмечается, что это могло бы ослабить зависимость Газпрома от Европы, которая в настоящее время является крупнейшим покупателем российского газа.