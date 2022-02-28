Вашингтон, 28 февраля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. США и НАТО не намерены организовывать «бесполётную зону» над Украиной, заявил 28 февраля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг телеканалу NBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, НАТО стараются сделать так, чтобы конфликт «не вышел из-под контроля, не обострился еще больше и не превратился в полномасштабную войну в Европе с участием союзников по НАТО».

«У нас нет намерений входить на Украину ни по земле, ни по воздуху», — сказал Столтенберг.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «бесполётную зону» над Украиной «не самой хорошей идеей».

«Это неминуемо приведет к эскалации, а президент её не хочет. По всем статьям это не самая хорошая идея», — сказала Псаки журналистам.

Напомним, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную спецоперацию на территории Украины.