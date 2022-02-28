Москва, 28 февраля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видеозаписи боевого применения вертолётов по боевой технике и объектам украинских вооруженных формирований.

Минобороны России Боевой вертолет Ми-24

Видеоролик опубликован 28 февраля на официальной странице Минобороны РФ.

Показано боевое применение ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.

Демонстрируется видеофиксация применения бортового вооружения с экранов операторов оружия.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную спецоперацию на территории Украины с целью денацификации и демилитаризации этой страны.