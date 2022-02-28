Москва, 28 февраля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Антон Богославский, PR-менеджер телеведущей Ольги Бузовой, высказался относительно ситуации с обнародованием телефонов российских медийных личностей. Он опубликовал пост на эту тему в своём телеграм-канале 28 февраля.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

«Какой смысл преследуют люди из Украины, которые крайне долго работали и получали огромные деньги от российского телевидения, а сейчас сливают телефоны своих же коллег из России. Зачем? Вы в себе?» — недоумевает Богославский. «У нас тоже есть номера телефонов украинских артистов. Есть и Макса Барских, и Потапа, и Нади Дорофеевой, Ивана Дорна, и всех ведущих «Орла и решки»… Мы тоже можем их слить», — пригрозил он.

Ранее продюсер передачи «Орёл и решка» Марина Гранкина опубликовала номера телефонов российских медийных личностей, которые поддержали проведение спецоперации России. Гранкина призвала своих подписчиков «переубедить» этих людей.