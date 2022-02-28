Челябинск, 28 февраля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. В современном мире всегда важно вовремя сказать твёрдое «НЕТ!» всем проявлениям геноцида и нацизма, а также попранию исторической справедливости и культурных ценностей. Об этом заявила глава Союза женщин Челябинской области и член региональной Общественной палаты Наталья Баскова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Она отметила, что в 2014 году все видели боль и страх в глазах детей, вздрагивавших от звука пролетающего самолета либо от запуска фейерверков. «Мы знаем одно — в современном и цивилизованном обществе все люди имеют право на мирное небо!» — сказала Баскова.

Она также добавила, что История не прощает ошибок, а их последствия могут быть разрушительными.