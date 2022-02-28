Москва, 28 февраля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Популярные кинокомпании рассмотрят вариант с отказом от проката рейтинговых фильмов в России. Соответствующую информацию 28 февраля опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Подобным решением зарубежные студии собираются отреагировать на проведение спецоперации на территории Украины. Не исключено, что предстоящий фильм «Бэтмен» станет последней громкой кинопремьерой в ближайшее время.

Напомним, что 2 марта 2022 года в России состоится премьера кинокомикса «Бэтмен». Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон.