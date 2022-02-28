Бишкек, , 19:47 — REGNUM Если использовать рубли при расчётах за импортируемые из России в Киргизию продовольственные товары, ГСМ и газ, то это позволит не допустить роста цен в республике. Об этом заявил депутат Марлен Маматалиев на заседании профильного парламентского комитета.

Поезд с нефтепродуктами Pixabay.com

В свою очередь заместитель министра экономики Сейилбек Урустемов сообщил, что по данным торговых ассоциаций, на рынках Киргизии имеются достаточные запасы как продуктов питания, так и нефтепродуктов.

Читайте также: В Киргизии опасаются роста цен на продукты и ГСМ из-за кризиса на Украине

Также высокопоставленный чиновник пообещал, что Минэкономики не допустит резкого повышения цен.

«Всё, что происходит на рынке, связано с неопределенностью. Рынки не знают, чего ожидать. Им требуется время для того, чтобы понять, чего ожидать от экономики», — резюмировал замминистра.

Читайте также: Россия дополнительно выделит $2 млн на продовольственную помощь Киргизии