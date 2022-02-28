Парма, Италия, , 18:55 — REGNUM 28 февраля итальянский футбольный клуб «Парма», выступающий в Серии B, объявил о продлении контракта с 44-летним голкипером Джанлуиджи Буффоном. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Джанлуиджи Буффон Doha Stadium Plus Qatar

Буффон выступает за «Парму» с 1 июля 2021 года после перехода из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 44-летнего вратаря, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

В текущем сезоне итальянской Серии B Джанлуиджи Буффон принял участие в 23-х турах регулярного чемпионата, в которых пропустил 23 мяча. Восемь матчей голкипер отстоял «на ноль».