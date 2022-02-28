Брюссель, 28 февраля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Совет Евросоюза принял постановление о «европейском содействии миру» на Украине, предусматривающее поставки Киеву вооружений на общую сумму 450 млн евро.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Об этом сообщается 28 февраля в «Официальном журнале» Европейского союза.

«Базовая финансовая сумма, предназначенная для покрытия расходов, связанных с мерой помощи, составляет 450 млн евро», — указано в официальном сообщении.

«Настоящее решение вступает в силу в день его утверждения», — отмечено в тексте.