Москва, 28 февраля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Россия в качестве ответных мер на действия стран ЕС закрывает своё воздушное пространство для авиакомпаний 36 государств Евросоюза. сообщает 28 февраля RT со ссылкой на «Росавиацию».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закрытое небо

"В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры… введено ограничение на выполнение полётов авиаперевозчиков 36 государств», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Российское воздушное пространство закрывается для авиаперевозчиков из Австрии, Албании, Ангильи, Бельгии, Болгарии, Британских Виргинских островов, Великобритании, Венгрии, Германии, Гибралтара, Греции, Дании, Джерси, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

Полёт каких-либо воздушных судов из вышеуказанных стран над территорией России будет возможен только по специальному разрешению от МИД РФ или Росавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз с 28 февраля ввёл запрет на полёты российских самолётов над своей территорией