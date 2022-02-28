Москва, 28 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В России цены на жилье могут вырасти как на первичном, так и на вторичном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала ситуацию с резким спросом на жилую недвижимость в Россию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Сейчас на рынке жилья в целом ожидаемая ситуация. Паника среди населения по поводу геополитической ситуации вызвала реакцию в виде желания забрать деньги из банков и закупиться товарами, — сказала Ермилова. — Жилье с точки зрения граждан — актив, который всегда будет нужен. На него будет спрос, и при необходимости его можно будет продать. Люди думают, что таким образом могут сохранить сбережения, покупая его по более высокой цене. Хотя по [мере] стабилизации ситуации может получиться так, что продать ее можно будет только дешевле. А если квартира куплена в кредит, то еще невыгоднее. Нельзя забывать, что ипотечный кредит вырос в цене и рост может и продолжиться».

Как пояснила Ермилова, если спрос растёт и есть чем его удовлетворять, то и цены могут вырасти.

«Причём и на первичном, и на вторичном рынках, где граждане уже стали выставлять недвижимость не только по цене в рублях, но и в иностранной валюте», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цены на недвижимость в РФ вырастут, но по мере снижения платежеспособного спроса их повышение остановится.