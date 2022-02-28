Москва, , 16:47 — REGNUM Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеву отменяется, сообщает 28 февраля посольство РФ в Швейцарии.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт об участии Сергея Лаврова в сессии СПЧ ООН и Конференции по разоружению.

Визит в Швейцарию отменён из-за запрета на полет самолёта главы МИД РФ в воздушном пространстве ряда стран-членов ЕС.

«Визит главы МИД РФ Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на полет его самолета в воздушном пространстве стран ЕС», — сообщает российское посольство.

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